Neres blinkt uit met rapport, hoge cijfers Linssen en Assaidi

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Met een 8 was David Neres dé man van het weekend. Geen één speler deed dat hem na.

De Ajacied leverde in de met 1-4 gewonnen Klassieker maar liefst drie assists. Er was ook een negatieve uitschieter, want Roda JC-middenvelder Mario Engels scoorde slechts een 3,5.

De spelers van NAC Breda onderscheidden zich dit weekend totaal niet. Het verloor met 0-2 van PEC Zwolle en dat leverde geen één NAC’er een cijfer boven de 5,5 op.

FC Groningen – Willem II 0-1

FC Groningen: Padt 6,5; Te Wierik 5,5, Reijnen 5 (69. Veldwijk -), Memisevic 5,5, Warmerdam 6; Bacuna 5,5, Doan 5, Jenssen 6 (46. Reis 6); Hrustic -, Mahi 6, Idrissi 5 (46. Absalem -).

Willem II: Branderhorst 6; Lewis 7, Lachman 6,5, Peters 6,5, Van der Linden 6,5, Tsimikas 7,5; Haye 7,5 (Crowley 83 -), Chirivella 6,5, Lieftink 6; Azzaoui 6 (63. El Hankouri 6,5), Sol 7.

Arbiter: Lindhout 6

Man of the Match: Willem II-middenvelder Thom Haye was met een aantal afstandsschoten gevaarlijk in Groningen. Al na vier minuten kon Haye bijna juichen, maar zijn poging raakte de lat. Speelde daarna een solide duel.

Volledig scherm Vreugde bij Erwin van de Looi na de overwinning van Willem II bij FC Groningen. © ANP Pro Shots

NAC Breda – PEC Zwolle 0-2

NAC Breda: Birighitti 5,5; Verschueren 5,5, Koch 5 Mari - (18. Meijers 5,5), Angeliño 5,5; El Allouchi 5 (Enevoldsen 78 -), Mets 5, Korte 5, Garcia 5,5, Vloet 5 (Fernandes 75 -); Ambrose 5."

PEC Zwolle: Boer 6; Ehizibue 5,5, Marcellis 6, Freire 5 (46. Sandler 6,5), Van Polen 6,5; Dekker 6,5, Thomas 6, Saymak 7; Namli 6 (90. Marinus -), Parzyszek 6 (75. Ondaan -), Mokhtar 6,5

Arbiter: Van den Kerkhof 6

Man of the Match: Met een doelpunt was Mustafa Saymak van grote waarde voor het verrassend goed presterende PEC Zwolle. Ook versierde de technische middenvelder vlak voor rust handig een strafschop.

Volledig scherm Mustafa Saymak. © ANP Pro Shots

Excelsior – Sparta Rotterdam 1-1

Excelsior: Kristinsson 6; Karami 6,5, Mattheij 7, De Wijs 6, Massop 7; Faik 5,5, Koolwijk 5,5, Vermeulen 5 (81. El Azzouzi); Caenepeel 5 (71. Payne), Van Duinen 6 (90. Messaoud), Bruins 6.

Sparta Rotterdam: Kortsmit 6,5; Holst 5 (64. Veenhoven -), Breuer 5 (70. Goodwin -), Fischer 6,5, Floranus 6; Sanusi 6,5, Dougall 6.5, Duarte 6.5 (78. Ache-), Spierings 6; Brogno 6.5, Mühren 5.

Arbiter: Mulder 6

Man of the Match: Excelsior-linksback Milan Massop tekende het eerste doelpunt aan in de Rotterdamse derby. Hij kwam handig naar binnen in het strafschopgebied en schoot de bal langs Roy Kortsmit. Moest in de slotfase wel de 1-1 toe staan.

Volledig scherm Milan Massop is blij met de 1-0. © Mischa Keemink 2017

VVV-Venlo – ADO Den Haag 0-2

VVV-Venlo: Unnerstall 6; Rutten 5,5, Van Bruggen 5,5, Röseler 6, Labylle 6 (86. Nwakali -); Post 6, Seuntjens 5,5, Leemans 6; Van Crooy 5,5, Thy 6,5, Hunte 5 (65. Tissoudali -).

ADO Den Haag: Zwinkels 7; Ebuehi 6,5, Meissner 7, Bakker 7, Meijers 5,5; Immers 6, El Khayati 5 (80. Johnsen -), Gorter 6; Becker 6 (70. Hooi - , 90. Goppel -), Falkenburg 7, Lorenzen 6,5.

Arbiter: Manschot 7

Man of the Match: Waar hij in de eredivisie ook speelt, scoren doet hij er toch wel. Erik Falkenburg nam in Venlo de 0-1 voor zijn rekening en werd daarmee de vierde speler die voor zeven verschillende clubs scoorde in Nederlands hoogste competitie. Hennie Meijer, Ruud Geels en Chris Dekker gingen Falkenburg eerder al voor.

Volledig scherm Erik Falkenburg (links) heeft de 0-1 gemaakt. © Pro Shots

FC Twente – Roda JC 3-0

FC Twente: Brondeel 6; Ter Avest 5, Lam, 6 Bijen 6, Cuevas 5; Holla 5.5 (85. Van der Heyden -), Liendl 5, Jensen 5 (74. Tighadouini -); Assaidi 7.5 (85. Buckley-Ricketts -), Boere 5, Slagveer 4.

Roda JC: Jurjus 6.5; Götz 4, Kum 5, Auassar 6, Vansteenkiste 5.5; Gnjatic 5.5 (50. Ndenge -), El Makrini 4.5 (74. Vancamp -), Rosheuvel 6, Gustafson 5, Engels 3.5; (77. Van Velzen -), Schahin 5.

Arbiter: Gözübüyük 6

Man of the Match: Oussama Assaidi kwakkelde met blessures én zijn vorm sinds hij terugkeerde naar de eredivisie. In het duel met Roda JC liet de handige linksbuiten zien nog wel degelijk over kwaliteiten te beschikken door tweemaal het net te vinden.

Volledig scherm Oussama Assaidi is bij met zijn goal. © ANP Pro Shots

PSV – Heracles Almelo 3-0

PSV: Zoet 6,5; Arias 7, Schwaab 6, Isimat 6, Brenet 7; Van Ginkel 7, Pereiro 6 (67. Ramselaar), Hendrix 7; Lozano 7 (87. Gudmundsson) De Jong 6,5, Locadia 6 (71. Mauro Junior).

Heracles Almelo: Castro 7; Droste 5,5, Pröpper 6, Hardeveld 5,5 Van Hintum 5,5 (46. Van den Buijs 6); Niemeijer 5,5 (65. Van Ooijen -), Pelupessy 5,5, Monteiro 6.5; Navratil 5,5, Kuwas 6, Peterson 6 (86. Gladon -).

Arbiter: Janssen 5

Man of the Match: Heel groots speelde PSV niet, maar met de Mexicaan Hirving Lozano heeft het wel een speler die het verschil kan maken. Zelfs na zijn elleboogblessure is Lozano op dreef en door zijn treffer is hij de topscorer van de eredivisie met zeven doelpunten.

Volledig scherm Hirving Lozano. © Pro Shots

Feyenoord – Ajax 1-4

Feyenoord: Jones 5; Amrabat 4, Diks 4 (79. Kramer -), St. Juste 5, Haps 6; El Ahmadi 5,5, Toornstra 5, Vilhena 5; Berghuis 5, Jørgensen 5, Boëtius 4 (56. Larsson 5).

Ajax: Onana 7,5; Veltman 6, De Ligt 5, Wöber 6,5, Viergever 6; Van de Beek 6 (85. S. de Jong-), Schöne 6,5, Ziyech 7; Neres 8, Huntelaar 6,5 (66. Dolberg -), Younes 4,5 (79. Kluivert-).

Arbiter: Makkelie 7,5

Man of the Match: Drie assists mocht David Neres op zijn naam schrijven in de Klassieker. Hij deed het voorbereidende werk bij de doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg en Siem De Jong. Daarmee is de Braziliaan met een 8 de logische Man of the Match.

Volledig scherm David Neres snelt langs Ridgeciano Haps. © ANP Pro Shots

AZ – FC Utrecht 3-0

AZ: Bizot 7; Svenson 6, Hadzidiakos 6, Wuytens 6,5, Ouwejan 7; Til 5,5, Koopmeiners 7, Midsjo 6,5; Jahanbakhsh 7 (85. Van Rhijn), Weghorst 6, Van Overeem 7.

FC Utrecht: Jensen 7; Klaiber 5,5, Dumic 5,5, Janssen 5,5, Van der Meer 5 (62. Braafheid -); Strieder 5,5, Emanuelson 5, Ayoub 5,5 (81. Van de Streek -), Labyad 5; Bahebeck 5,5 (60. Dessers 5,5), Görtler 5,5.

Arbiter: Kamphuis 5

Man of the Match: Scoren bij je debuut: Teun Koopmeiners deed het voor AZ tegen FC Utrecht. De middenvelder beschaamde zo niet het vertrouwen van zijn trainer John van den Brom. De treffer van Koopmeiners bleek de opmaat voor een ruime zege van de Alkmaarders.

Volledig scherm Teun Koopmeiners viert de 1-0 tegen FC Utrecht. © ANP Pro Shots

SC Heerenveen – Vitesse 0-4

SC Heerenveen: Hansen 5; Dumfries 4, Høegh 4, Pierie 5, Woudenberg 4; Thorsby 4,5, Schaars 5,5, Kobayashi 5 (64. Vlap -); Ødegaard 4,5 (60. Veerman -), Ghoochannejhad 4,5, Rojas 5 (76. Mihajlovic -).

Vitesse: Pasveer 6; Dabo 7 (Lelieveld -), Kashia 6,5, Miazga 7, Büttner 6; Bruns 6 (59. Mount 6), Serero 7, Foor 7,5 (80. Castaignos -); Rashica 7, Matavz 7, Linssen 7,5.

Arbiter: Bax 6,5

Man of the Match: Bryan Linssen is dit seizoen goud waard voor Vitesse. Met een doelpunt een assist op Navarone Foor was hij weer van grote waarde in de 0-4 zege op SC Heerenveen.