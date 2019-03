Neres krijgt eerste oproep voor Braziliaans elftal

Vinícius Júnior raakte geblesseerd in de achtste finale van de Champions League tijdens het duel tussen Real Madrid en Ajax. De 18-jarige Braziliaan verliet huilend het veld in de eerste helft. Onderzoek wees uit dat de speler van Real Madrid een scheur in zijn kniebanden had opgelopen.



Vinícius Júnior wordt dus vervangen door Neres, doelpuntenmaker aan de kant van Ajax tijdens de met 1-4 gewonnen wedstrijd in Madrid. De 22-jarige Ajacied speelde wel al interlands voor de jeugdelftallen van Brazilië, maar tot een selectie bij de Seleção kwam het nog nooit.



Brazilië speelt twee oefeninterlands: op 23 maart in Portugal tegen Panama en drie dagen later in en tegen Tsjechië.