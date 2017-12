Neres uitblinker, PSV hofleverancier in sterrenteam eerste seizoenshelft

De eerste seizoenshelft in de eredivisie zit erop. Elke week gaven AD-verslaggevers cijfers aan alle spelers. Tijd om een balans op te maken. Wat is vooralsnog het beste elftal van het seizoen?

PSV is als huidige koploper van de eredivisie vanzelfsprekend hofleverancier van het beste elftal van de eerste seizoenshelft. Met Marco van Ginkel (6.42), Santiago Arias (6.50) en Daniel Schwaab (6.40) hebben drie PSV'ers een plekje in het elftal bemachtigd. Verrassend genoeg is er geen plek voor de PSV-revelatie én topscorer van de eredivisie tot dusver, Hirving Lozano. Ook opvallend: Doelman Jeroen Zoet staat met een gemiddelde van 6.47 zesde op de algehele ranglijst, maar moet vanaf de bank toekijken. Hij hoopt in de tweede seizoenshelft Diederik Boer (PEC Zwolle) uit de 'basis' te keepen.

PEC Zwolle

De sensatie van het huidige eredivisieseizoen is vooralsnog PEC Zwolle. De ploeg van coach John van 't Schip staat op een knappe vierde plek en dat wordt beloond met twee plekken in dit elftal. De eerste is zoals gezegd doelman Boer. Hij stuurt een verdediging aan met onder anderen zijn teamgenoot Dirk Marcellis, voor de gelegenheid opgesteld als linksback. Naast Marcellis, Arias en Schwaab completeert Kik Pierie (SC Heerenveen) het viertal in de achterhoede.

PSV-captain Van Ginkel verkeert op het middenveld in goed gezelschap met Yassin Ayoub (FC Utrecht), Karim El Ahmadi (Feyenoord) en Stijn Schaars (Heerenveen) aan zijn zijde.

4-3-3

Omdat de coach van het beste elftal van de eerste seizoenshelft koos voor 4-4-2 in plaats van 4-3-3 viel Ajax-spits Klaas-Jan Huntelaar nipt buiten de basiself. David Neres is daardoor de enige Ajacied in het elftal én met een 6.61 gemiddeld tevens de beste speler van de eerste seizoenshelft. De Braziliaan wordt voorin vergezeld door Alireza Jahanbakhsh.

Zie hieronder de volledige top 25 van de eerste seizoenshelft: