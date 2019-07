Neres weer in training bij Ajax

Knieblessu­re van Droste valt mee, rechtsback mikt op competitie­start

11:11 Wout Droste en Go Ahead Eagles kunnen opgelucht ademhalen. Een MRI-scan heeft uitgewezen dat de rechtsback geen ernstige schade heeft opgelopen aan zijn linkerknie. Naar verwachting is Droste op tijd fit voor de competitiestart, op vrijdagavond 9 augustus in de Adelaarshorst tegen MVV.