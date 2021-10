Ngonge gaat de wereld over, maar FC Groningen kan hem soms achter het behang plakken

Rapport Koelbloe­dig­heid, gogme én unicum in Gelredome: GA Eagles zorgt voor stunt tegen Vitesse en pakt 24-ka­raats bonuspun­ten

24 oktober In de jacht op bonuspunten in de eredivisie heeft Go Ahead Eagles gistermiddag een gouden slag geslagen. De Deventenaren winnen voor het eerst in de clubgeschiedenis in stadion Gelredome, de immer zo onneembare vesting. ,,Je moet in een uitwedstrijd een keer wat meenemen.”