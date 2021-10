Ngonge met ‘scorpion kick’ in voetsporen van Van der Vaart en Giroud

Blindelings maar volledig gecontroleerd tikte FC Groningen-aanvaller Cyril Ngonge gisteravond met zijn hak de bal over zichzelf en AZ-doelman Peter Jensen heen in de kruising. Bij zo’n scorpion kick wordt vaak teruggedacht aan keeper René Higuita, maar is dat wel terecht?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. ,,Zooo! Wat een werelddoelpunt!", riep ESPN-commentator Mark van Rijswijk bij de treffer van Cyril Ngonge. ,,Willy Carbo en Van der Vaart scoorden ook ooit op deze manier. Het is van een ongekende schoonheid.” Die ‘manier’ wordt ook wel een scorpion kick genoemd, omdat de speler zichzelf voor zo’n trap in de vorm van een schorpioen vouwt.

Lees ook Tovenaar Ngonge trekt FC Groningen uit moeras; zegereeks AZ ten einde

De bekendste

De beroemdste scorpion kick is geen doelpunt, maar een redding. Op 6 september 1995 speelt Engeland in Wembley een oefenduel met Colombia (0-0). Bij een mislukte voorzet van debutant Harry Redknapp wordt er gevlagd voor buitenspel, maar de bal vliegt nog richting het doel van René Higuita. Hij trapt de bal vervolgens hard uit het doel met een tweebenige scorpion kick, tot vermaak van de commentators.

De actie was gepland door de doelman. Voetbaljournalist Max Rushden van de Britse krant The Guardian zat in het publiek en zag Higuita de hele warming-up oefenen op precies die scorpion kick. Toen de Colombiaan het kunststukje liet zien bij het buitenspelmoment was hij niet erg verbaasd. De actie van Higuita was leuk voor de show in een treurige oefenwedstrijd (0-0), maar het was niet de eerste scorpion kick.

Misschien wel de beste redding met een scorpion kick kunnen we toeschrijven aan de Japanner Nobuhiro Kato die met deze improvisatie in 2015 knap een van richting veranderde kopbal uit het doel werkt.

Geboren in de eredivisie

Wie scorpion kick googelt moet eerst drie pagina’s vol artikels over Higuita doorspitten om bij doelpunten te komen. Het boek ‘Essential Soccer Skills’ (en wikipedia) noemt Higuita onterecht als uitvinder. Willy Carbo deed het namelijk al elf jaar eerder. Met een formidabele hakbal scoorde de toenmalige aanvaller van FC Twente de 4-1 tegen Go Ahead Eagles. Ondanks dat het doelpunt bekend werd als de moeder aller hak-goals, was het ook de geboorte van de scorpion kick.

Ex-Ajacied Rafael van der Vaart maakte een andere beroemde scorpion kick in de eredivisie. In 2003 opende hij de score in de Klassieker met een wonderbaarlijke hakbal. Het was extra mooi omdat hij in die wedstrijd de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic verving in de spits. Dat hij de rol van de aanvaller netjes overnam blijkt wel. Zlatan maakte er ook ooit één. Tien jaar na Van der Vaart namens Paris Saint-Germain in de competitiewedstrijd tegen SC Bastia opende het Zweedse fenomeen de score met een staande scorpion kick. En ja, dat is anders dan een hakbal.

Kunstwerkje Giroud

Het juiste moment voor een scorpion kick is een mislukte voorzet waarbij de (blindelingse) hakbal over je eigen hoofd de laatste optie is. Onverwachts maar bewust haalt de speler dan het maximale uit een uitzichtloze situatie, zoals bij deze goal van de Hongaar Birtalan Botond.

Misschien is de treffer van Olivier Giroud tegen Crystal Palace in 2017 wel de mooiste. De Franse spits stond namelijk niet bekend om zijn lenigheid of souplesse. Maar hij maakt een prachtige counter (met slechts tien aanrakingen) geniaal af met een scorpion kick die via de onderkant van de lat in het doel belandt.

De legendarische treffer won de Puskas Award, maar werd niet de goal van de maand in de Premier League. In dezelfde maand scoorde Henrich Mchitarjan namelijk óók met een scorpion kick. Hij stond buitenspel, maar de goal werd niet afgekeurd.

Zo zijn er meerdere scorpion kicks die de beste allertijden kunnen zijn. Wat vind jij de mooiste, laat het ons weten in de reacties!

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hier al onze voetbalvideo's: