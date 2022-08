Nick Viergever somt op wat er mis is bij FC Utrecht: ‘We laten elkaar als team vallen’

Of hij er een verklaring voor had waarom het wederom niet liep, werd Viergever bij ESPN gevraagd. ,,Nee, we zakken echt door de ondergrens als team zijnde. Sommige fases waren echt heel slecht voor ons. We beginnen goed en scoren uit twee ingestudeerde corners. Maar dat is het enige positieve, verder was het moeizaam. De hele start van het seizoen is dat eigenlijk. We durven niet te voetballen. Emmen doet dat bij vlagen vlagen veel beter dan wij, want wij zijn heel erg zoekende. Zij durven ballen te vragen en in te spelen. Of we verstoppen ons of we verliezen hem te makkelijk, dat zie je heel vaak terug in de wedstrijd.”