Nicklas Pedersen velt zijn oude club FC Groningen in de slotfase

door Sander de Vries

Luid werd de overwinning van Emmen bejubeld, door de spelers op het veld en de paar honderd supporters, bovenin een hoek van het stadion van Groningen. Een punt tegen Groningen, de club die vrijwel altijd lichtjaren voorliep op Emmen, het was een resultaat waar in Drenthe vooraf blind voor was getekend. Laat staan een overwinning, die dankzij twee late treffers van Nicklas Pedersen tot stand kwam. ,,Het wordt voor ons een lastige pot, maar ik heb er wel geloof in dat we een resultaat in Groningen kunnen halen”, had Emmen-trainer Dick Lukkien al aangekondigd.

Reddingen Scherpen

Dat bleek achteraf bepaald geen gekke gedachte. Natuurlijk had Groningen aanvankelijk het meeste balbezit. En toegegeven: Emmen kwam in de eerste helft een paar keer goed weg. Mimoun Mahi had bijvoorbeeld moeten scoren, terwijl Tim Handwerker met een vrije trap dicht bij de openingstreffer was. Beide keren redde Emmen-doelman Kjell Scherpen echter knap.



Maar heel erg in de verdrukking stond Emmen zelden. Met een compact 5-3-2-systeem gaf de ploeg van Lukkien weinig ruimte weg, terwijl Emmen zelf gevaarlijk was in de counter. Goede schietmogelijkheden waren er voor Caner Cavlan en Glenn Bijl, maar vanaf de rand van het strafschopgebied schoten zij respectievelijk net naast en hoog over.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Groningen worstelt

Met de minuut groeide na rust het geloof in een goed resultaat bij Emmen. Sterker, zowaar drong de ploeg aan de hand van spelmaker Anco Jansen Groningen soms terug op eigen helft. Luider en luider werden de aanmoedigingen vanuit het uitvak, zeker nadat Alexander Bannink een goede kans op de 0-1 had gemist.



En Groningen? Dat worstelde steeds meer met de klok en met zichzelf. Bevangen door de angst om in eigen stadion puntloos achter te blijven, tegen Emmen waarvan de kern van de selectie bestaat uit afdankertjes van Groningen. Bijna kroonde Ahmad Mendes Moreira zich nog tot matchwinnaar, maar de invaller was net te laat om een voorzet van Deyovaisio Zeefuik binnen te werken.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Pedersen matchwinnaar

Moreira stond vervolgens wel aan de basis bij de openingstreffer van Mahi, waardoor Groningen vlak voor tijd alsnog aan het langste eind leek te trekken. Het bleek ijdele hoop: vanaf de aftrap werkte Pedersen de verdiende gelijkmaker binnen en de Deense spits bleek diep in blessuretijd zelfs goud waard met de winnende treffer: 1-2.