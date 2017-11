Niemand wil het Nederlands elftal nog zien

O ja hoor, in Café Sebes in Dordrecht wordt de televisie vanavond echt wel op Schotland-Nederland afgestemd. Maar of er iemand kijkt… ,,Het zou me niets verbazen als iedereen er met de rug naartoe zit,’’ jammert uitbater Hubèrt Sebes. Kijk, sport heeft hij altijd opstaan. Of het nu voetbal, snooker of kleiduivenschieten is. Maar niemand, constateert Sebes, praat meer over het Nederlands elftal. En dat is best pijnlijk in de kroeg die bij de laatste deelname van ons nationale team (WK Brazilië in 2014) nog tot Leukste Oranje Café werd uitgeroepen door vakblad Misset Horeca.



Sebes: ,,We hadden destijds een muurschildering van bondscoach Louis van Gaal als dat Jezusbeeld uit Rio de Janeiro, dat viel wel op. Voor het EK van 2016 wilden we iets met de Eiffeltoren en voor het WK voetbal in Rusland, volgend jaar, dachten we van afbeelden van de internationals als Matroeskja-poppetjes – die zo mooi in elkaar passen. Maar helaas.’’



Toen duidelijk werd dat Oranje definitief niet naar Rusland afreist, wilde Sebes eigenlijk direct de plaquette van Leukste Oranje Café weghalen. ,,Omdat Nederland daarna telkens ontbrak op de grote toernooien hebben we dat predikaat nog steeds. Maar het slaat nergens meer op, als een vlag op een strontschuit. Ik vind het zo jammer, joh. Niets mooier dan een vol café met blije, oranje mensen. Ook voor de omzet, ja. Want ik merk het wel heel erg duidelijk dat het in dit land niet meer om voetbal draait. Ik verwacht vanavond, bij Schotland-Nederland, ook niemand naast de gebruikelijke stamgasten.’’