Niet El Khayati, maar Limburgse nummer 10 grote man bij Fortuna-ADO

Door Marijn Abbenhuijs

Als het aan ADO Den Haag lag, had het uitduel met Fortuna Sittard de wedstrijd van Nasser El Khayati geworden. De creatieve middenvelder, spelend met rugnummer 10, maakte in Limburg zijn rentree voor de club die hij in het seizoen 2018-2019 met onder meer zeventien competitietreffers naar het linkerrijtje loodste. Maar El Khayati kon zijn stempel nooit drukken.

In de eerste helft liet Fortuna zien waarom het de afgelopen weken naar de middenmoot is geklommen. Niet eens zozeer door goed te voetballen, maar de ploeg van trainer Sjors Ultee was bijzonder gedisciplineerd. ADO probeerde wel aan te dringen, maar stuitte steeds ver voordat het ook maar in de buurt van het Limburgse strafschopgebied kwam op het de gegroepeerde defensie van Fortuna.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Geen durf

Wat daarbij vooral opviel, was dat de creatieve spelers van de Haagse ploeg totaal geen durf toonden. Nooit werd er een poging gewaagd om het spel te versnellen. Geen enkele keer werd er voor een vroege voorzet of een snel schot gekozen. Het zorgde ervoor dat het aantal schoten bij ADO tot de 79ste minuut op nul bleef steken. Tot dat moment waagde geen enkele ADO-speler een poging. Niet tussen de palen en zelfs niet over of naast.

Het was dan ook niet verrassend dat ADO al snel een verloren wedstrijd speelde. Want waar de creativiteit bij de Haagse ploeg volledig ontbrak, daar wist Fortuna-aanvaller Mats Seuntjens, ook spelend met nummer 10, wel regelmatig gevaar te stichten. Zoals bij de 1-0 in de 26ste minuut. Daar vond Seuntjens met een splijtende pass door de as van het veld de vrijlopende Lisandro Semedo. De Kaapverdiaan had de mazzel dat zijn inzet nog van richting werd veranderd, waardoor ADO-keeper Martin Fraisl kansloos was.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Spelbeeld

Na de rust veranderde het spelbeeld niet. ADO blafte in aanvallend opzicht zachtjes, aan bijten leek het niet eens te denken. Kort na de eerste Haagse doelpoging, een afstandsschot van invaller Ricardo Kishna, gooide de thuisploeg het duel in het slot. Weer was er een belangrijke rol voor Seuntjens, die een scherpe voorzet vanaf de rechterkant vanuit een moeilijke hoek knap richting doel kopte. Zijn inzet kon door Fraisl nog net worden gekeerd, maar de rebound was vervolgens eenvoudig voor Sebastian Polter.

En zo was het niet de nummer 10 van ADO die de aandacht naar zich toe trok, maar die van Fortuna. De 0-2 nederlaag die de Haagse ploeg in Sittard leed, zorgt ervoor dat er nóg meer druk komt te staan op de twee degradatiekrakers van komende week. Want woensdagavond speelt de huidige nummer 17 van de eredivisie uit tegen nummer 16 Willem II. Zaterdagavond wacht vervolgens een thuiswedstrijd tegen nummer 15 RKC.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.