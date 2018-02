Nieuw puntenverlies Feyenoord na nederlaag in Venlo

Door Mikos Gouka



Na de euforie van de bekerwinst tegen PSV volgde dus snel de ontnuchtering in de competitie tegen VVV. In Limburg zat Feyenoord weer eens muurvast tegen een ploeg die gegroepeerd en vooral gedisciplineerd speelde. Feyenoord zocht uiteraard wel, maar het gehanteerde tempo bracht de ploeg van trainer Maurice Steijn zelden echt in problemen. Sterker nog, als Johnatan Opoku voor rust en Vito van Crooij na rust hun rust hadden bewaard oog in oog met Brad Jones, was er voor de Limburgers al eerder in de wedstrijd meer te halen geweest.