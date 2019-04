Nieuw speelschema: De Graafschap verliezer, Emmen winnaar

PSV

In een voetballand waar iedereen om het minste of geringste boos wordt, is er ook een aantal bvo’s dat niet zoveel te klagen heeft. Even los van de organisatorische problemen, zijn de meeste clubs die afsluiten met een thuiswedstrijd plots spekkoper. Wat te denken van PSV, dat maar zo in eigen stadion tegen Heracles kampioen kan worden. Dat is andere koek dan eindigen met een uitwedstrijd tegen AZ. In Eindhoven hoor je ze niet klagen, ook al omdat de club nu weet dat het op eenzelfde behandeling kan rekenen als het net als Ajax weer eens ver komt in Europa.