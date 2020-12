Nieuwe klap voor Feyenoord: Teixeira breekt kuitbeen tijdens training, Berghuis mist Vitesse-uit

Feyenoord zal zich moeten wapenen. De serie van 26 competitieduels zonder nederlaag zal zondag meer dan ooit onder druk komen te staan. ,,We zullen zien. Fer is een optie om te starten, maar ik moet het met hem overleggen. Ik las in de krant dat hij zelf praat over januari. Hij moet er achter staan, dat is het belangrijkste. Anders doe ik het niet. Maar hij en Sinisterra zouden alweer zo’n 45 tot 60 minuten kunnen spelen.’’



In Europa is er geen enkele club die in competitieverband momenteel zo lang ongeslagen bleef in de hoogste divisie, nadat Atlético Madrid vorige week verloor bij Real Madrid. Wereldwijd zijn momenteel alleen Espérance Sportive de Tunis (Tunesië, 28), April 25 (Noord-Korea, 27) en Young Africans (Tanzania, 27) minstens 27 duels op rij ongeslagen.