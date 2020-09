Nieuwe koploper FC Twente ondanks extreem trage VAR langs FC Groningen

Verheven boven elke discussie zal de VAR vermoedelijk nooit worden. De komende jaren in elk geval niet, aangezien de zogenaamde kinderziektes nog uit het systeem moeten worden gehaald. Wat vaststaat: de wedstrijd FC Twente – FC Groningen van vrijdagavond bewees opnieuw dat modernisering van het voetbal niet per se een verbetering is. Dat een doelpunt van Václav Cerný van de Tukkers in de eerste helft werd afgekeurd vanwege buitenspel, druisde in tegen elke vorm van rechtvaardigheid.