Nieuwe naam eerste divisie: Keuken Kampioen Divisie

Analyse met de bondscoach 'Oranje had zeker geen slecht figuur geslagen op dit WK'

8:19 De poulefase van het WK zit erop. Wat opvalt is de grote dominantie van Europese teams, zelfs Zweden is een trotse achtstefinalist. En dan denk je toch: waar zou Oranje staan in dit deelnemersveld? Een analyse met bondscoach Ronald Koeman.