Nieuwe PSV-aanwinst Romero langer uitgeschakeld

De medische staf van PSV laat de Argentijn de komende weken een aangepast trainingsprogramma volgen. Wanneer Romero kan debuteren voor de koploper van de eredivisie is nog onbekend. PSV wist eind vorig jaar de strijd om Romero te winnen. De Brabantse club betaalde Vélez Sarsfield ruim 10 miljoen euro voor de Argentijn, die ook in de belangstelling stond van de Duitse clubs Borussia Dortmund en VfB Stuttgart. Romero ondertekende in Eindhoven een contract tot medio 2023.



De spits zou in eerste instantie in de zomer komen, maar PSV wist hem al een half jaar eerder naar Eindhoven te halen zodat hij rustig kan wennen.