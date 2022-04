Nieuwe Sparta-coach Maurice Steijn: ‘Makkelijkste weg kiezen is niets voor mij, je moet ballen tonen’

Clubs uit rechterrij­tje goed vertegen­woor­digd in Elftal van de Week

Dat de degradatiekandidaten een goed weekend hadden, is ook terug te zien in het Elftal van de Week. Zes van de elf spelers in het sterrenteam van speelronde 30 spelen voor een club uit het rechterrijtje.

25 april