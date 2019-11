Nieuwe td Frank Arnesen wacht megaklus bij Feyenoord

Door Mikos Gouka



Anderlecht had Frank Arnesen maar net ontslagen toen de clubarts hem aanbood om hem aan zijn knie te opereren. De 63-jarige Deen is nu nog nauwelijks ter been, maar als hij straks iets fitter oogt, presenteert Feyenoord hem trots als nieuwe technisch directeur. ,,Feyenoord is een bijzonder lastige klus’’, stelt Fred Rutten, die met Arnesen werkte bij PSV en Anderlecht. ,,Maar Frank beschikt over een gigantisch netwerk, heeft een visie en een zeer scherpe blik op de jeugdopleiding en het scoutingsapparaat.’’



Dat laatste is misschien wel dé reden dat president-commissaris Toon van Bodegom en interim-technisch directeur Sjaak Troost hem wilden hebben. Al langer voerden de twee geheime gesprekken met de Deen, die zolang de leiding van Feyenoord zijn aanstelling nog niet wereldkundig heeft gemaakt er zelf het zwijgen toe doet.