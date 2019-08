Nieuwe wapen helpt ADO ook voorbij VVV

Urenlang trainen ze wekelijks in Den Haag op spelhervattingen. Met resultaat, want een ingestudeerde vrije trap hielp ADO vanavond aan een minimale maar waardevolle 1-0 overwinning op VVV.

Door Yorick Groeneweg



Met Nasser El khayati en Sheraldo Becker verloor ADO voor dit seizoen de twee aanvallend meest bepalende spelers. Zonder dat de vervangers nu al een hoofdrol opeisen, lijkt ADO dit seizoen wel over een nieuw en razend effectief wapen te beschikken. Met ingestudeerde spelhervattingen is het in de eredivisie inmiddels levensgevaarlijk.

Vanavond weer. Nu kwam ADO op slag van rust uit een vrije trap op voorsprong. Voor de zesde (!) keer dit seizoen uit een standaardsituatie. Dat is minimaal drie keer meer dan elke andere club. Nu was het Shaquille Pinas die de scherp aangesneden voorzet van John Goossens binnentikte. Voor de 21-jarige verdediger zijn eerste doelpunt in de eredivisie, maar de felicitaties gingen vooral naar de aangever.

Dat een verdediger uit een vrije trap scoorde, was veelzeggend. Hoewel ADO tegen het compacte VVV volop de aanval zocht, werd het uit open spel zelden gevaarlijk. In de tegenstoot waren de Limburgers aanvankelijk zelfs nog een stukje dreigender.

Doorslaggevend

Toch was standaardsituatie vlak voor rust doorslaggevend. Alweer, want een week geleden hielp een rake kopbal van Tom Beugelsdijk uit een hoekschop ADO op weg naar een 0-3 overwinning op RKC. Ook toen stond Goossens aan de basis van het doelpunt en was er voor de tegenstander geen houden aan.

Een tweede gele en dus rode kaart voor aanvoerder Danny Post hielp VVV in de tweede helft niet om terug in de wedstrijd te komen. ADO controleerde en probeerde zorgvuldig de voorsprong uit te bouwen. Dat deed het in de slotfase met twee nieuwe gezichten, want trainer Fons Groenendijk liet de huurlingen Crysencio Summerville (Feyenoord) en Pawel Cibicki (Leeds United) debuteren.

Door de overwinning maakt ADO een sprong op de ranglijst. Het stond na drie nederlagen onderin, maar vindt zich na de tweede overwinning op een rij alweer in de middenmoot terug. Met dank aan het nieuwe wapen: de ingestudeerde spelhervatting.

Volledig scherm Siemen Mulder toont Danny Post de rode kaart. © BSR Agency

Volledig scherm Crysencio Summerville maakte zijn debuut. © BSR Agency

Volledig scherm Kum in duel met Necid. © BSR Agency