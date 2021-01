Nieuwe Willem II-trainer Petrovic meer dan ‘babbelzieke Montenegrijn’

Historie GA Eagles hengelt al decennium lang flink wat punten op tegen Volendam

13:23 Go Ahead Eagles is al bijna twee maanden zonder nederlaag in de Keuken Kampioen Divisie. Zondag komt medesubtopper FC Volendam op visite in Deventer, wat al dertien jaar tevergeefs vist naar een overwinning in Deventer.