Nieuwsgierig naar Advocaat: 'Dat zou speciaal zijn'

Zondagmiddag gaat Sparta op bezoek bij FC Groningen. In de hoop om onder interim-coach Dolf Roks op de valreep van de eerste seizoenshelft nog een overwinning te behalen in de strijd om handhaving in de eredivisie. Toch ging het vandaag, twee dagen voor de ontmoeting in het noorden, vooral over de vraag: wanneer presenteert Sparta haar nieuwe trainer? Tot vanmiddag hadden de gesprekken met Dick Advocaat nog niet tot uitsluitsel geleid. ,,We zullen dus af moeten wachten”, zegt aanvoerder Michel Breuer.



Nuchter als hij is, zegt Breuer niet te geloven in een shockeffect. ,,Hooguit heel even, nieuwe ogen dwingen tenslotte”, doelt hij op het tijdelijk dienstverband van Roks als interim-trainer. Maar nu het ontslag van Alex Pastoor een feit is, is ook Breuer benieuwd wie in de tweede seizoenshelft de man is die Sparta aan lijfsbehoud in de eredivisie moet helpen. Hij kent de geluiden over Dick Advocaat.