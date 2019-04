Nijland: We hadden het stadion wel twee keer kunnen uitverkopen

Door Sander de Vries

Natúúrlijk, zegt Hans Nijland meteen, heeft hij de glansrijke overwinning van Ajax op Juventus gezien. ,,En ik heb genoten”, zegt de algemeen directeur van FC Groningen. ,,Het is echt hartstikke knap wat Ajax heeft gepresteerd. Laat ik ook vooropstellen dat het ongelooflijk belangrijk is voor het Nederlandse voetbal.”

Nijland verkeert in de prettige wetenschap dat Groningen het stadion al wekenlang heeft uitverkocht voor de competitiewedstrijd tegen de Amsterdammers. ,,Het zit tjokvol, maar we hadden het stadion nu wel twee keer kunnen uitverkopen. Dan heb ik het dus over de korte termijneffecten van Ajax’ succes. Maar bovenal krijgt onze competitie meer aanzien en worden de eredivisiespelers meer waard. Deze halve finaleplaats van Ajax is goed voor onze hele bedrijfstak.”

Nuchter

Voor Ajax is de klus in het noorden ogenschijnlijk het grootste struikelblok van de resterende vier competitieduels. Groningen presteert de tweede seizoenshelft immers uitstekend. ,,Voor de winterstop moesten we nog naar beneden kijken”, blikt Nijland terug. ,,Nu hoeft dat gelukkig niet meer. We doen volop mee om de play-offs voor Europees voetbal. Voor ons is Ajax-thuis dus een heel belangrijke wedstrijd.”