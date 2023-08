Noa Lang gunt kids met beperking plek in spotlights: ‘Grote bek, maar klein hartje’

De kinderen waren aanwezig vanuit de Johan Cruijff Foundation. Lang gaf op een gegeven moment de gewonnen schaal aan een van de jongelingen en hielp hem vervolgens het feestje mee te vieren met de PSV-aanhang. Ook kregen ze een medaille omgehangen en konden ze uitgebreid met de 24-jarige aanvaller op de foto.

,,Ik heb een grote bek, maar ook een klein hartje. Als ik dan die kinderen zie... Poeh, dat doet altijd wel veel met mij. Ik ben ook maar een mens”, verklaarde Lang na de 0-1 overwinning op Feyenoord in de Kuip voor de camera’s van ESPN.

,,Maar op het veld ben ik iemand met veel zelfvertrouwen, omdat ik weet dat mijn kwaliteiten daar liggen. Voetbal is iets waar ik goed in ben, dus geen reden om bang te zijn op het veld toch?” Noa Lang genoot van zijn officiële debuut voor PSV. De 24-jarige aanvaller maakte in de 79ste minuut de winnende treffer, maar kreeg vanaf het begin ook veel spreekkoren en fluitconcerten te verduren in de Kuip. ,,Ik pak het gewoon positief op.”



En dat bleek vanavond in de Kuip. De van Club Brugge overgekomen rechtspoot dribbelde veel, zocht de verdedigers van Feyenoord op en maakte in de 79ste minuut de winnende treffer op aangeven van invaller Ismael Saibari. Ook PSV-trainer Peter Bosz complimenteerde Lang na de wedstrijd. ,,Ik ken hem als dribbelaar, maar hij wil de bal ook in de voet hebben. Dat maakt het voor verdedigers lastig", aldus Bosz.

Lang zelf herkent dat. ,,Bij Ajax verwachte Erik ten Hag dat ook van mij, bij Oranje ook en hier bij PSV nu ook. Bij Club Brugge was het meer ons spel dat ik de bal in de voeten kreeg en dat de rest dan ging lopen", vertelde Lang, die drie jaar in de Belgische competitie speelde. ,,Ik denk dat het bij mij steeds meer een ding is geworden. Het maakt me completer en onvoorspelbaarder. Maar het moet wel beter. Je moet rendement hebben, dus ik moet veel in de zestien komen.”

Het rendement was vanavond genoeg voor de overwinning, ondanks dat de voormalig speler van Feyenoord en Ajax continu werd uitgescholden en uitgefloten. ,,Ja, het was een warm avondje hè. Maar dat is ook mooi", zei Lang met een glimlachje. ,,Dat je tijdens een wedstrijd wordt uitgefloten is toch fantastisch? Het hoort erbij en ik geniet er ook van. Ik droomde er altijd van om zulke wedstrijden te spelen en te scoren, in zo'n vijandig stadion. Als ze dan fluiten zijn ze stiekem een beetje bang voor je. Ik pak het gewoon positief op", zei Lang, die van 2005 tot 2013 in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde, waarna hij naar Ajax vertrok.

Wedstrijd niet stilgelegd, ondanks nieuwe regels

Maar het bleef niet bij fluitconcerten. Tijdens de wedstrijd waren er meerdere spreekkoren met grove scheldwoorden te horen, gericht aan het adres van Noa Lang. De KNVB besloot eind vorig seizoen dat wedstrijden gestaakt kunnen worden bij dergelijke spreekkoren. Bij het duel in de Kuip werd echter doorgespeeld. Na twaalf minuten waren de spreekkoren richting Lang al duidelijk te horen en bij een opstootje met Lutsharel Geertruida, kort na zijn goal, laaide de gezangen weer op. Meermaals klonk het ‘Noa is een kankerjood’ in de Kuip. Er waren echter geen waarschuwingen te horen en scheidsrechter Allard Lindhout legde de wedstrijd niet stil.

De KNVB nam het besluit om strenger te straffen naar aanleiding van vele homofobe spreekkoren vorig seizoen, onder meer gericht aan Xavi Simons. De regel is dat de stadionspeaker bij homofobe spreekkoren de daders eerst waarschuwt. Gaat men na twee van deze berichten toch door, dan wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd.

De regel is anders bij racistische of anti-semitische spreekkoren. Dan kan de scheidsrechter de wedstrijd na de waarschuwing stilleggen, maar het is niet de regel dat het moet. De KNVB gaat na het seizoen evalueren of de maatregelen aangepast of uitgebreid moeten worden.

Geen Kuipvrees voor Babadi Isaac Babadi genoot van zijn eerste wedstrijd op het grote podium. De 18-jarige middenvelder (en aanvaller) maakte een doelpunt dat werd afgekeurd en voelde zich comfortabel tussen de linies. ,,Ik kan met trots terugkijken op mijn eerste finale", zei hij achteraf. Zenuwachtig was Babadi, die uit de jeugd van PSV komt, niet. ,,Ik heb alle geruchten gehoord over Kuipvrees. Maar die veel reuze mee.”

