Nog geen knoop doorgehakt over tv-rechten eredivisie: besluit uitgesteld tot juni

De Eredivisie CV en de achttien eredivisieclubs stellen een besluit over de uitzendrechten uit naar 5 juni. Het streven is die dag in één keer overeenstemming te bereiken over drie grote onderwerpen: een mogelijk nieuw mediacontract vanaf het seizoen 2025, de oprichting van de NL League en de afdracht van Europese gelden. Dat is besloten in de vergadering van vennoten.