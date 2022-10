Nog twee speelrondes tot de winterstop: dit is het resterende eredivisieprogramma

Voetbalpod­cast | ‘Luuk de Jong is kopscorer en Arne Slot geen tovenaar’

PSV overwintert in Europa. De ploeg van Ruud van Nistelrooij won verrassend met 2-0 van Arsenal. AZ is ook zeker van overwinteren. Feyenoord allerminst. Etienne Verhoeff neemt het met Maarten Wijffels door in de nieuwe AD Voetbalpodcast.

28 oktober