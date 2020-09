Nog veel vastigheid bij Oranje na lange coronapauze

Hoeveel van de lijn-Koeman zag je terug in de eerste opstelling van Dwight Lodeweges?

Veel. Waar hij die lijn kon vasthouden, deed Lodeweges dat. Op de vertimmerde verdediging na telde de opstelling dezelfde namen en veldbezetting. Hooguit had Ryan Babel in de lijn van Koeman kunnen starten in plaats van óf Quincy Promes óf Steven Bergwijn. Babel is de minst handige in de kleine ruimte van die drie, maar hij heeft ook iets onvoorspelbaars wat die andere twee minder hebben. Bergwijn was bijvoorbeeld weinig doortastend in zijn acties, hoewel hij het verschil maakte met zijn goal.