Nonchalant Ajax maakt PSV totaal niet nerveus

Door Daniël Dwarswaard



Ajax kwam al na drie minuten op voorsprong na een fraaie aanval. David Neres vond Donny van de Beek die subtiel aflegde op doelpuntenmaker Justin Kluivert. Daarna leek FC Twente klaar voor een vroege sloop, maar Ajax weigerde door te zetten. Zo miste Van de Beek dé kans om Ajax direct op 2-0 te zetten.



De Amsterdammers susten zichzelf daarna in slaap en Twente kon een paar keer serieus gevaarlijk worden omdat Ajax veel te veel ruimte weggaf. Ajax bonk daarna vooral uit in gemakzucht.



Verdiende loon

Twintig minuten na rust kreeg Ajax daarom wat het verdiende: Adnane Tighadouini scoorde namelijk de 1-1 nadat Joël Veltman veel te makkelijk een duel verloor van Tom Boere. Erik ten Hag had even daarvoor tactisch ingegrepen door Frenkie de Jong naar het middenveld door te schuiven en Hakim Ziyech als zwervende rechtsbuiten te posteren.



Het was de Marokkaan die na de tegentreffer aan de basis stond van Ajax' voorsprong. Hij werd in het strafschopgebied neergelegd door Peet Bijen. Lasse Schöne maakte vanaf de stip geen fout. Ajax won dus weer, maar opnieuw zal niemand bij concurrent PSV onrustig zijn geworden van het vertoonde spel.