Noppert is 90 minuten sta-in-de-weg, dan maakt GA Eagles toch gelijkmaker tegen Heerenveen

wedstrijdverslagLang, heel lang leken Kees van Wonderen en Andries Noppert hun oude club pijn te doen. De oud-coach en de voormalig doelman van Heerenveen hadden het zaterdagavond goed voor elkaar in de Adelaarshorst en frustreerden na de 0-1 van Thom Haye Go Ahead Eagles. Pas diep in blessuretijd sloeg de thuisploeg een bres in de hechte Friese defensie en moest ook Noppert zich gewonnen geven op de inzet van Finn Stokkers: 1-1.

Bij Go Ahead Eagles de inmiddels gebruikelijke elf aan de aftrap minus Evert Linthorst. De middenvelder kampte met wat pijntjes en ontbrak in de selectie. Het maakte de weg vrij voor Enric Llansana om voor de eerste keer sinds Volendam-uit weer in de basis te starten. Erwin Mulder en Federico Mattiello waren bij GA Eagles de andere twee (geblesseerde) afwezigen.

Trainer Rene Hake van GA Eagles had het vooraf al gezegd: ‘ik verwacht niet veel spektakel’. Niet gek als je weet dat Kees van Wonderen - twee seizoenen GA Eagles en nu coach van Heerenveen- in Friesland zo goed doet wat hij ook in Deventer deed: oerdegelijke teams bouwen die weinig weg geven. Maar ook niet altijd veel kansen bij elkaar voetballen.

Dat bleek in de eerste helft tussen deze twee teams, waarbij een stel afzwaaiers eigenlijk het beste was wat GA Eagles en Heerenveen lang te bieden hadden. Bij GA Eagles zag het er zo nu en dan best dreigend uit, alleen de laatste pass was vaak niet goed. Isac Lidberg bijvoorbeeld kreeg de bal een paar keer gewoon niet goed aangespeeld.

Bobby Adekanye dacht een strafschop te verdienen toen hij over het been ging van Syb van Ottele. Volgens arbiter Higler was het een fopduik: geel voor Adekanye. De VAR was hetzelfde van oordeel.

De grootste kans voor Heerenveen kwam op naam van Tibor Halilovic. Die krulde de bal vlak voor rust richting verre paal, maar vond het aluminium.

Het was duidelijk dat alleen een doelpunt het slot van de wedstrijd zou krijgen. Die goal viel snel in de tweede helft en was voor Heerenveen. Nadat Jeffrey de Lange nog redding bracht op een inzet van dichtbij van Sarr, was de goalie wel kansloos op het afstandsschot van Thom Haye dat volgde: 0-1.

Een snel antwoord van GA Eagles bleef uit, omdat Llansana twee minuten later aan de andere kant de vuisten vond van Andries Noppert. Na een dik uur moest Hake iets proberen en wisselde hij Lidberg en Adekanye voor Finn Stokkers en Sylla Sow. Nieuwe aanvallende impulsen.

Het leverde GA Eagles bijna de 1-1 op via Stokkers. Maar Noppert lag weer eens vakkundig in de weg, met zijn lange armen. De bal leek nochtans op weg naar de verre hoek... Heerenveen overleefde de storm. Een doelpunt Sow werd afgekeurd, omdat aangever Edvardsen buitenspel zou hebben gestaan.

De laatste tien minuten werd zelfs Gerrit Nauber - ingevallen - naar het front gedirigeerd door Hake om als extra stormram te fungeren. De defensie van Heerenveen gaf geen krimp. Van Wonderen had het wat dat betreft weer goed voor elkaar. Tot de 93ste minuut. GA Eagles rommelde zich maar weer eens de ‘zestien’ van Heerenveen in en deze keer moest zelfs Noppert zich gewonnen geven toen Stokkers van dichtbij - in een mêlee van spelers - een voet tegen de bal kreeg: 1-1.

GA Eagles kreeg met het punt wel loon naar werken, al duurde het dan lang voordat de thuisploeg echt de tanden liet zien op deze zaterdagavond. De aanvallende wissels van Hake maakten uiteindelijk het verschil in de tweede helft. En dus verlengt GA Eagles de ongeslagen reeks maar weer eens. Die telt nu vijf wedstrijden in de eredivisie. Een heel verschil met de eerste vijf duels dit seizoen.

Go Ahead Eagles - SC Heerenveen 1-1 (0-0). 52. Thom Haye 0-1, 90+3. Finn Stokkers 1-1. Scheidsrechter: Higler. Gele kaart: Adekanye, Llansana (GA Eagles), Haye (Heerenveen). Toeschouwers: 9.713.

GA Eagles: De Lange; Deijl (80. Nauber), Amofa, Idzes, Kuipers; Llansana (80. Tekie), Rommens, Willumsson, Edvardsen; Adekanye (63. Sow), Lidberg (63. Stokkers).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.