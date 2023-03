Nourdin Boukhari slaat terug na reactie Phillip Cocu: ‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen’

,,Als ik iets verkeerds had gedaan, dan was de scheidsrechter, vierde man of de perschef wel naar mij toegekomen. Het is de emotie waar Cocu met zijn ploeg in zit. Dat vindt hij denk ik lastig. Vitesse zit in de hoek waar de klappen vallen. Een kat in het nauw maakt dan rare sprongen’’, vindt Boukhari.