Nu Babel afvalt en Van Dijk en Robben niet meegaan naar het EK zullen anderen moeten opstaan

Speelronde 33 Okoye, Peña en Flemming blinken uit op voorlaat­ste speeldag, Jørgensen weer onvoldoen­de

13 mei Wie waren de uitblinkers in speelronde 33? En welke spelers stelden teleur in de voorlaatste speelronde op Hemelvaartsdag? Bekijk hier de rapportcijfers van alle acht wedstrijden van vanmiddag in de eredivisie, waarin het doek viel voor VVV-Venlo en ADO Den Haag.