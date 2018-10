Nuchtere Frenkie De Jong: Talkshows volg ik niet zo meer

,,Ze kenden hem niet", zegt de middenvelder. ,,Ze wisten niet waar hij speelde en waren vooral onder de indruk van zijn optreden." Dat de 21-jarige De Jong geen doorsneemiddenvelder is, dat wisten ze wel al in Spanje en Engeland. Al was het maar vanwege de vele aandacht die hij daar in de media kreeg voordat de transfermarkt in september weer op slot ging.

Bijna wekelijks sierde de Ajacied de cover van een Spaanse sportkrant. Ook serieuze Britse media pakten groot met hem uit. Tijdens zijn debuut tegen Peru en zijn eerste basisoptreden voor Oranje tegen Frankrijk liet De Jong zien waar hij goed in is. Hij speelde de bal vooral vooruit, draaide voortdurend weg van zijn tegenstander en durfde het ook aan een mannetje uit te spelen terwijl hij geen rugdekking had. Met flair en veel branie. Dat vonden ze zelfs bij de wereldkampioen opvallend.

Ook Ronald Koeman is onder de indruk geraakt van de middenvelder die onder trainer Jurgen Streppel nooit echt wist door te breken bij Willem II. ,,Hij heeft tegen Peru en Frankrijk dusdanig goed gepresteerd", zegt de bondscoach in de aanloop naar de komende interlands tegen Duitsland en België. ,,Wat betreft zijn leeftijd is hij misschien nog niet helemaal een volwaardig international. Maar wat goed is, dat komt heel snel."

Superlatieven schieten de laatste maanden tekort als De Jong wordt beschreven. Vergelijkingen met Xavi en Andrés Iniesta worden afgewisseld met termen als 'redder van het Nederlands voetbal' en duizelingwekkende transferbedragen van 80 miljoen euro. Probeer dan maar eens met beide benen op de grond te blijven staan en niet op een grote roze wolk terecht te komen. De nuchtere De Jong gaat dat ogenschijnlijk makkelijk af.