Nygren voorkomt in slotfase derde zege op rij van VVV

VVV-trainer Hans de Koning draait er niet omheen. Ten koste van alles hoopt hij dat Georgios Giakoumakis, die dit seizoen al zestienmaal scoorde, deze transferperiode in Venlo blijft. Hij is mogelijk immers het verschil tussen wel of niet degraderen. In dat opzicht was het voor De Koning misschien wel goed dat de Griek vandaag, in een hemeltergend slechte wedstrijd tegen SC Heerenveen, het doel zowaar eens niet wist te vinden namens de Limburgse club. Wellicht dat het de kans groter maakt dat Giakoumakis het seizoen nu afmaakt bij VVV, dat enige miljoenen zegt te willen ontvangen voor zijn topscorer.

In plaats van Giakoumakis, in de wedstrijd tegen ADO Den Haag nog viermaal trefzeker namens de geel/zwarten, was Joshua John vanmiddag de enige doelpuntmaker namens VVV. In schril contrast met het niveau van de wedstrijd, verschalkte hij doelman Erwin Mulder van de Friezen met een prachtige krul van afstand. Efficiënt; zo viel het spel van VVV nog wel het beste te typeren. Veel meer mogelijkheden kreeg de ploeg van De Koning immers niet. SC Heerenveen, met de slappe Siem de Jong en ongelukkig spelende Joey en Henk Veerman, had over negentig minuten de iets betere kansen. Scoren deed de ploeg van Johny Janssen echter pas in de slotfase. Toen was het Benjamin Nygren die de terechte 1-1 op het bord bracht. Maar echt veel schieten beide ploegen niet op met het gelijkspel.