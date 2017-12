Ødegaard speelt vanwege enkelblessure pas weer in 2018

PEC Zwolle-trainer Van ‘t Schip kijkt uit naar 'mooi affiche' met AZ

11 december John van ‘t Schip sluit voor de topper tegen AZ (dinsdagavond, 20.45 uur) mutaties niet uit in de basisploeg van PEC Zwolle. ,,We kijken per wedstrijd wat goed is voor het elftal.”