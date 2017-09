Oefenduel tegen Denemarken geschrapt, Leeuwinnen nu tegen België

De Oranje Leeuwinnen spelen aanstaande donderdag tegen en in België een besloten oefeninterland. Oorspronkelijk was een reprise van de EK-finale tegen Denemarken het plan, maar de Deense selectie heeft een conflict met de voetbalbond.

Het Nederlands elftal zou eigenlijk vanochtend in het vliegtuig stappen naar Denemarken, maar dat wordt nu een reis naar België. In Tubeke wordt een besloten duel gespeeld. Bondscoach Sarina Wiegman kan tegen België niet beschikken over Kika van Es. De verdedigster heeft het trainingskamp wegens knieklachten verlaten. Myrthe Moorrees van FC Twente is opgeroepen als haar vervangster.

Nederland is in voorbereiding op de start van het WK-kwalificatietoernooi. 24 oktober is de eerste wedstrijd, in Groningen tegen Noorwegen.

,,Het is spijtig dat onze interland tegen de EK-finalist niet kan doorgaan. Een teleurstelling voor onze Oranje Leeuwinnen, maar zeker ook voor alle fans in Nederland en Denemarken”, aldus KNVB directeur Jan Dirk van der Zee. De CASA Arena in Horsens, waar het treffen zou plaatsvinden, was met 9400 kaarten uitverkocht.