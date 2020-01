Oefenduel tussen Ajax en Galatasaray in Qatar gaat niet door

Galatasaray, de club van international en oud-Ajacied Ryan Babel, gaat zich nu in eigen land voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Ajax en Galatasaray zouden volgende week donderdag een oefenwedstrijd spelen in het Al-Janoub Stadion. Het is onduidelijk of er nog een vervangende tegenstander voor Ajax komt. De landskampioen speelt in ieder geval op zaterdag 11 januari in Qatar nog wel tegen Club Brugge, de koploper van de Belgische competitie.