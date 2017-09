Oekraïne maakt CP-voetballers met dikke klap kansloos voor titel

Nederland stond binnen twintig minuten al op een 3-0 achterstand, en kreeg zo nooit een kans om echt in de wedstrijd te komen. Bij de rust stond er zelfs al 4-0 op het scorebord. Nederland kon enkel verdedigen, maar de zeer technisch begaafde ploeg van de Oekraïners had daar geen enkele moeite mee. Op de Paralympische spelen van Rio de Janeiro in 2016 was Oekraïne ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Oranje, toen in de halve finale (4-0). Oranje wist dus dat het een zeer zware opgave zou worden.