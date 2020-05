Of Cambuur gaat winnen? Cambuur heeft al lang gewonnen!

Of we gaan winnen vrijdag? Geen idee, ik vrees eerlijk gezegd van niet. Maar doet het er veel toe? In mijn optiek hebben we namelijk al lang gewonnen. In een historisch voetbalseizoen waarover nog jaren zal worden gesproken, was Cambuur de beste. En niet zo’n klein beetje ook. Dat vergeten we als supporters echt nooit meer.

Nooit waren we beter dan in het seizoen 2019-2020. Met Henk de Jong en een bijna volledig nieuwe selectie kwam de lach terug in Leeuwarden. Dat klinkt inderdaad pathetisch, maar is daarom niet minder waar. Met aanstekelijk voetbal ging Cambuur in één rechte lijn richting eredivisie. Daar waren zelfs de grootste doemdenkers, onder wie ikzelf, heilig van overtuigd.

Quote Eric Gudde heeft zich opgesteld als een schooldi­rec­teur die een vlijtige leerling met een rapport vol negens en tienen laat blijven zitten.

Ik heb de boot nog lang afgehouden, want ik weet uit ervaring dat zekerheden niet bestaan voor een Cambuur-supporter. Als er één club in staat is om een voorsprong nog uit handen te geven, dan is het de mijne wel. Onze lijst met jammerlijke pogingen de eredivisie te halen is ongeveer net zo lang als die van mislukte spitsen van Feyenoord.

Ik hang wat dat betreft van trauma’s aan elkaar. In mijn jeugd werd promoveren zelfs een soort obsessie. DS ’79-thuis, in 1987 de niet te missen kans op de eredivisie werd voor mij als tiener de moeder aller nederlagen. En als we het toch over Dordrecht hebben, twee jaar geleden nog in de play-offs: 1-4 winnen aan de Krommedijk. En het dan in de return in Leeuwarden toch nog verkloten...

Wietse Dijkstra on Twitter KNVB: Ajax in CL. Op basis van de sportieve prestaties dit seizoen verdelen we de Europese tickets. Er was tenslotte al 75% van de wedstrijden gespeeld. KNVB: @SCCambuurLwd promoveert niet. Er was tenslotte nog maar 75% van de wedstrijden gespeeld.

Rekensom

Maar dit seizoen was anders. Dit keer kon het echt niet meer misgaan. Zelfs niet met een coronacrisis die verder voetballen onmogelijk maakte, al was de lol er daardoor wel af natuurlijk. Cambuur had statistisch gezien een kans van 99,5 procent om te promoveren, RKC 99,85 procent kans om te degraderen. Ik ben geen wiskundige, maar dit leek me een niet al te moeilijke rekensom.

Dat de KNVB het anders zag, voelde voor Henk de Jong als ‘de grootste schande uit de Nederlandse sport.’ Te zwaar aangezet? Bij een grootse prestatie horen grote woorden. En wat had hij dan moeten zeggen? ‘Jammer joh, maar corona is erger’? Bespaar me dat politiek correcte gezever. Is het niet de grootste schande, dan toch zeker het grootste onrecht, de grootste teleurstelling. Het juiste woord heb ik na twee weken nog altijd niet gevonden. Nooit eerder kreeg een seizoen zo’n wrang einde.



De reactie van Henk de Jong na het besluit van de KNVB:

Nee, Cambuur was inderdaad nog niet gepromoveerd. Duh! En Ajax had zich nog niet geplaatst voor de Champions League.

Hoe ik het zie? Eric Gudde heeft zich opgesteld als een schooldirecteur die een vlijtige leerling met een rapport vol negens en tienen laat blijven zitten. Puur omdat hij – waarschijnlijk als enige – denkt dat die persoon in de laatste toetsweek best eens enen en tweeën had kunnen halen. En die scholier die het hele jaar niet wilde deugen en louter onvoldoendes op zijn lijst heeft, krijgt van hem een diploma. Die had in theorie immers nog tienen kunnen scoren bij zijn eindexamen.

Schiet mij maar lek. Wat in het onderwijs ondenkbaar is, blijkt in de voetballerij met een uitgestreken gezicht gewoon uit te leggen. Kwestie van een beetje handig goochelen met regels door de KNVB. Maar of gelijk krijgen – ook in het kort geding – hetzelfde is als gelijk hebben?