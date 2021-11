‘Of Nijhuis de KNVB goed vertegenwoordigt? Dat soort zaken bespreken we met Bas’

PEC Zwolle heeft meer dan één wonder nodig om uit de ellende te ontsnappen

Zo snel mogelijk verlost raken van de laatste plaats, hard werken en maar hopen dat de punten komen. Het begint ook voor PEC Zwolle-keeper Kostas Lamprou een repeterend verhaal te worden. ,,We komen steeds strakker in de tang te zitten”, constateert hij na de saaie 0-0 tegen RKC Waalwijk. ,,Straks is er geen tijd meer om te corrigeren.”

28 november