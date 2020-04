Of RKC na de zomer tegen Helmond Sport of Ajax speelt is totaal niet relevant

Voor we beginnen, eerst even een kleine terechtwijzing voor de mensen die beweren dat RKC niks gepresteerd heeft dit seizoen. RKC stond op driekwart van het seizoen liefst elf punten achter op de veilige zestiende plek. Wie een paar wedstrijden van pakweg VVV of Fortuna Sittard heeft gezien, moet toegeven dat dat toch echt een prestatie is van de Waalwijkers.

Lees ook KNVB: ADO en RKC blijven in de eredivisie Lees meer

Ondanks het karige puntenaantal was het meestal best aardig om een bezoekje aan het Mandemakers Stadion te brengen, overigens, en soms zelfs ronduit leuk. De wedstrijd tegen Ajax, dat vijf maanden eerder in de finale van de Champions League had moeten staan, vormde het hoogtepunt van het verkorte seizoen. Het werd 1-2, maar RKC maakte er een spektakelstuk van. Dat deed het onder meer met een rechtsback - Jurriën Gaari - die anderhalf jaar eerder nog voor Kozakken Boys speelde. Links achterin stond de latere doelpuntenmaker Saïd Bakari, international van de Comoren en eigenlijk een aanvaller.

Terecht?

Kortom: er was heel wat om vrolijk van te worden, dit seizoen. Dan nu de vraag of het terecht is dat RKC ook volgend seizoen in de eredivisie speelt, zoals de KNVB vrijdag na tumultueus beraad besloot. Het enige antwoord dat ik kan geven: geen idee. Voor elke uitkomst kun je een logische redenering optuigen.

Versie 1: schande! In Waalwijk had iedereen zich al lang en breed neergelegd bij een terugkeer naar de Keuken Kampioen Divisie. Wie na 26 wedstrijden zover achter staat, heeft geen enkel recht van spreken. In de sport gaat het om scoren, en dat deed RKC veel te weinig. Leuk detail: zowel eerste spits Mario Bilate als tweede spits Dylan Vente slaagden er dit seizoen niet in een doelpunt te maken. (Is dat ooit eerder gebeurd, Opta Sports?)

Versie 2: gerechtigheid! In de sport wordt de uitslag pas opgemaakt als de competitie afgelopen is. En dat was nu gewoon niet het geval. Er had nog van alles kunnen gebeuren. RKC werd in 2011 kampioen van de eerste divisie door een achterstand van 13 punten op FC Zwolle ongedaan te maken. Het grootste wonder in de recente voetbalgeschiedenis is nota bene van Waalwijkse makelij. Dat was de 4-5 overwinning bij Go Ahead Eagles, vorig seizoen in de nacompetitie. Sindsdien gelooft niemand bij RKC nog in onmogelijkheden.



Dus ja, zeg het maar.

Irrelevant

Als ik naar mezelf kijk, vind ik het antwoord echter totaal irrelevant. Er spelen veel belangrijkere zaken in de wereld, en in ons land. Ouderen moeten het al weken zonder hun geliefden doen, miljoenen ouders geven hun kinderen thuisonderwijs, honderdduizenden singles voelen zich eenzaam, opgesloten in hun huis. Dat is allemaal met een reden – we bestrijden een virus dat sterker is dan wij, nu in elk geval nog wel.

Of RKC volgend jaar nou tegen Helmond Sport of PSV speelt, het is me om het even. Een veel relevantere vraag is volgens mij of het überhaupt verstandig is om weer te gaan voetballen. Wedstrijden leiden tot fysiek contact en tot reisbewegingen, twee dingen die we nu juist niet moeten willen.

Volledig scherm © ANP Sport

Signaal

Als ik lees dat FC Utrecht naar de rechter wil stappen om deelname aan Europees voetbal af te dwingen, vraag ik me echt af of ze doorhebben in welke crisis we zitten. Is dat nou echt het juiste signaal? Een jaartje geen Europese wedstrijden lijkt me in het kader van virusbestrijding een veel beter idee, eerlijk gezegd.

Soms lijkt het of de voetbalwereld vergeet dat het gewoon onderdeel is van onze maatschappij, en dat de regels die de overheid stelt ook voor hen gelden. Als het gewone leven weer op gang kan komen - als - moeten we vooral blij zijn dát er weer gespeeld kan worden. Op welk niveau, onder welke omstandigheden en tegen welke tegenstander, dat is van totaal ondergeschikt belang.

Volledig scherm Sander van Mersbergen © Joost Hoving