Officieel: Arnesen nieuwe technisch directeur van Feyenoord

Arnesen neemt de functie over van Sjaak Troost, die na het vertrek van Martin van Geel tijdelijk werd aangesteld als technisch directeur. Troost werd in mei op interim-basis benoemd tot eind januari 2020. ,,Feyenoord is natuurlijk een prachtige club, maar niet alleen daarom kijk ik er naar uit in Rotterdam aan de slag te gaan”, laat Arnesen weten. ,,Het moment voelt gewoon goed. De basis en een flink aantal randvoorwaarden voor het bedrijven van topsport zijn de laatste jaren op orde gebracht. Bovendien proef je bij iedereen die je spreekt dat de mensen veranderingsgezind zijn, in die zin dat ze open staan voor nieuwe ideeën en impulsen. Dat is een klimaat waarin ik graag werk en succesvol denk te kunnen zijn.”