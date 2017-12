Officieel: FC Utrecht-trainer Ten Hag voor 2,5 jaar naar Ajax

Door Ard Schouten



Utrecht ging hoog in de boom zitten qua afkoopsom, maar dat bleek voor Ajax geen beletsel. Ten Hag volgt Marcel Keizer op, die vanwege povere resultaten op de keien werd gezet. De 47-jarige Tukker was ook afgelopen zomer al in beeld bij Ajax, maar de Amsterdamse clubleiding besloot de vacature Bosz intern op te lossen. Gaandeweg het seizoen bleek dat een keuze waar de clubleiding spijt van kreeg. Ajax-watcher schreef eerder al waarom Ten Hag en Ajax een combinatie is om naar uit te zien.



Ten Hag tekent binnenkort een contract voor 2,5 jaar, dat ingaat op 1 januari en afloopt op 30 juni 2020. De trainer uit Haaksbergen wordt vermoedelijk volgende week gepresenteerd, kort voor vertrek naar het trainingskamp in Portugal. Ten Hag debuteert als trainer van Ajax meteen in een topduel. Op 21 januari komt Feyenoord voor de Klassieker naar de Arena.



Tegelijkertijd bevestigde Ten Hag in Utrecht zijn reputatie als kroonprins van de Nederlandse trainers. Ondanks het vertrek van bepalend spelers als Sébastien Haller, Nacer Barazite en Sofyan Amrabat smeedde hij een team dat prima voor de dag kwam in Europa, met name tegen Lech Poznan en Zenit Sint Petersburg. Dat de contacten tussen Ajax en Ten Hag warm waren gebleven, bleek in de afgelopen weken toen beide partijen weer in gesprek raakten en daar het wederzijdse gevoel aan overhielden dat er een gezamenlijke toekomst uit kon rollen. Ajax hoopt met de nieuwe trainer alsnog een gooi naar het kampioenschap te doen.