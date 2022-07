Officieel: Lisandro Martínez verlaat Ajax en wordt herenigd met Erik ten Hag bij Manchester United

Dominique Janssen door rampspoed bij Leeuwinnen terug in het centrum: ‘Ik vond het wel heel vervelend’

Met Sari van Veenendaal, Aniek Nouwen, Jackie Groenen en Vivianne Miedema ontbreken vanavond (21.00 uur) belangrijke speelsters tegen Portugal. Door de blessure van Nouwen schuift Dominique Janssen (27), normaal al een van de sterkhouders maar in een gehavend team nóg belangrijker, op naar het centrum van de verdediging. Net nu een mental coach haar had overtuigd dat de linksbackpositie écht geen ramp is.

