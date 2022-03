Ofir Marciano vervangt geblesseerde Justin Bijlow bij Feyenoord in Zwolle

Corona én blessures bij FC Utrecht: puzzel voor Hake tegen PSV

FC Utrecht heeft bepaald niet in alle rust toe kunnen werken naar de kraker tegen PSV van zondagmiddag (14.30 uur). Corona waart rond in de groep en daarbij zijn er wat blessures, waarbij die van spits Henk Veerman het meest in het oog springt. Daarom zien we zondag een stevig aangepast Utrecht in Stadion Galgenwaard.

11 maart