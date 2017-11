Ogbeche bezorgt mentaal sterk Willem II een punt

De Limburgers begonnen snel in eigen huis. Willem II werd meteen naar de keel gegrepen en The Good Old. Vito van Crooy schoot zijn ploeg met fraai op 1-0. VVV besloot voor de controle te kiezen.



Willem II oogde erg inspiratieloos en kreeg maar weinig klaar op het Limburgse kunstgras. Pas in de 36ste minuut zette Fran Sol Lars Unnerstall voor de eerste keer aan het werk. Scoren lukte voor de rust niet meer.



Na de pauze leek Willem II herboren, tot Damian van Bruggen in de 49ste minuut de voorsprong van de thuisploeg verdubbelde. De jonge verdediger was de juiste man op de juiste plaats na een slecht weggewerkte corner. De wedstrijd leek beslist, tot Willem II dankzij een frommelgoal van Bartholomew Ogbeche weer in de wedstrijd kwam. In de 72ste minuut kreeg VVV een penalty. De Koel hield de adem in toen Clint Leemans zich achter de bal zette. De 22-jarige middenvelder bleef rustig en zette de Pingel feilloos om. De fans waren nog maar net gaan zitten toen Ogbeche de bezoekers weer in de wedstrijd kopte. De ervaren Nigeriaan troefde Jerold Promes simpel af in een kopduel.



Willem II zette in het slot alles op alles. De mentale kracht van de Tricolores loonde. Ogbeche scoorde zijn derde van de avond en bezorgde de Tilburgers zo een punt.