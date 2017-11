Ogbeche redt punt na doelpuntenfestijn in Venlo

Een slecht begin in Venlo betekende drie grote kansen voor de thuisploeg binnen zeven minuten. Waar Branderhorst op de eerste twee mogelijkheden nog een antwoord had, kon hij de inzet van Vito van Crooij niet keren. Een corner kwam bij de geboren Venlonaar terecht en werd aan de binnenkant van het zijnet getrapt: 1-0.



Na het doelpunt ging de Limburgse storm liggen, maar dat was voor Willem II niet genoeg aanleiding om iets van de wedstrijd te maken. In de 36ste minuut was het Sol die voor het eerst voor gevaar zorgde voor de uitploeg. Na een uitstekende voorzet van linksback Lieftink kwam Sol voor zijn man en knikte hij de bal naar de hoek, maar Unnerstall wist te redden.



Het bleef bij die ene Tilburgse kans in de eerste helft. Dat was niet verwonderend, gezien vrijwel iedere VVV-speler in een rechtstreeks duel met zijn tegenstander beter was. Zo had Lewis veel moeite met Hunte, wist het middenveld niet goed wat het aanmoest met Seuntjens en kwam het spitsenduo Ogbeche/Sol tot weinig bijzonders tegen Promes en Röseler.



De wissel Azzaoui voor Lieftink moest zorgen voor hetzelfde effect als tegen Sparta, maar daar bleek in eerste instantie geen tijd voor. Vier minuten na rust was het raak. Een afgeslagen corner werd terug de zestien ingekopt en kwam prompt voor de voeten van Damian van Bruggen: 2-0. Toch was het Azzaoui die Willem II met de 2-1 terug in de wedstrijd bracht, en wederom was het een hoekschop die het doelpunt gestalte gaf. Een weggekopte bal werd afgedrukt door de linksbuiten, en via Ogbeche en een VVV-been kwam de bal tegen het net.



Een penalty van Leemans na een overtreding van Van der Linden op Thy bracht de marge weer op twee, maar niet voor lang. Toch bleek Willem II wederom mentaal sterk. Van der Linden maakte in de 74ste minuut zijn fout enigszins goed door de bal op het hoofd van Ogbeche te leggen: 3-2. Wat volgde was een slotfase waarin Willem II door middel van een offensief nog wel aanspraak maakte op een punt. Een punt dat er uiteindelijk kwam dankzij Ogbeche, die op aangeven van Azzaoui in de 93ste minuut gelijkmaakte.