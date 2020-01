Oh oh ADO, roerige club, achter de duinen: het lot ligt in Engelse handen

Door Marijn Abbenhuijs en Daniël Dwarswaard



Mohammed Hamdi is op 16 december ruim honderd dagen actief als algemeen directeur van ADO Den Haag, als hij zijn plannen met de club uitlegt aan een groep journalisten. Na afloop krijgen alle aanwezigen een stijlvol ingepakte fles cava mee met het woord ‘bedankt’. In het Nederlands én in het Chinees. ADO is op dat moment al zes eredivisiewedstrijden zonder zege, heeft geen trainer en zal een dag later ook technisch manager Jeffrey van As wegsturen.



Exact zes weken later plaatst ADO een filmpje op Twitter, waarop trainer Alan Pardew en zijn assistent Chris Powell de mensen in China, die worden geconfronteerd met het Coronavirus, veel sterkte wensen. De situatie bij de club lijkt op dat moment in niets meer op die van half december. Een nieuwe trainersstaf dus, een blik nieuwe spelers om degradatie af te wenden. Eén aspect blijkt echter op beide tijdstippen belangrijker dan ooit: het benadrukken van de innige band met China. Daar ligt ook de basis van de grootschalige transformatie.