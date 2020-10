Oldenzaal-keeper scoort en ziet voordeel van geen publiek langs de lijn

Op wat voor een manier scoorde je?

“Met een fijne dropkick. We hebben het hele duel geprobeerd op te bouwen, maar dat wilde maar niet lukken. We speelden erg zwak. Daarom probeerde ik het in de tweede helft, toen we al 6-1 achterstonden, maar eens lang. Ik heb een goede lange trap, maar ik zag al dat de bal te ver zou komen, dus ik wilde me al omdraaien om wat drinken te pakken. Maar net op dat moment zag ik dat de bal wel heel erg ver kwam. De wind kwam er een klein beetje onder, de bal stuiterde hard op van het natte kunstgras en vloog over de doelman van Unisson heen.”

Jullie stonden toen al dik achter. Hoe werd er gereageerd?

“Een speler kwam naar me toe en ik heb de handen wel even de lucht in gestoken, maar meer ook niet. Het duel was al gespeeld, dus dat was een beetje dubbel. Het loopt dit seizoen sowieso nog niet goed bij ons. We staan onderaan met één puntje, maar ik ben er van overtuigd dat het gaat draaien bij ons. We hebben goede spelers, maar als team loopt het nog even niet.”

Dus jullie hopen niet dat het voetbal deze week door corona weer wordt stilgelegd?

“Nee, absoluut niet. Wij gaan onze punten nog wel pakken. Als er tenminste nog gevoetbald mag worden. Ik vond BSC Unisson zondag niet eens heel veel beter. We misten ook nog eens drie basisspelers, dus dat hielp niet mee. Maar we zijn fanatiek bezig met elkaar. Zie ons maar als een dieseltje dat wat traag op gang komt. Ik zou het echt zonde vinden als er weer een streep door de competitie gaat.”

En dan scoor je als keeper een keer, staat er geen publiek langs de lijn...

“Dat was ook het eerste waar ik aan dacht. Normaal zou dat wel voor rumoer langs de lijn zorgen, maar er gebeurde nu niet veel. Tegelijkertijd heeft het voor mij wel een voordeel gehad. Omdat er geen publiek bij mocht zijn, is de wedstrijd gefilmd. Dus ik heb de goal op film en dat vind ik misschien nog wel mooier dan dat er publiek bij was geweest.”

