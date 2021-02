Olympiakos schiet sprookjesavond PSV en Zahavi in laatste minuten aan diggelen

Door Maarten Wijffels



Een superavond. Die had PSV nodig om nog door te gaan in Europa. En zo’n avond leek het vanavond in Eindhoven te worden. Tot vlak voor tijd waande PSV zich net als Ajax zeker van een plek bij de beste 16 ploegen in de Europa League. Wat een luxe was dat geweest voor Nederland. Maar waar PSV aan de ene kant de 3-0 er niet in kreeg, met de grootste kans daartoe voor Donyell Malen die de vrije Mario Götze over het hoofd zag, daar prikte invaller Hassan aan de overkant wel raak uit een rebound. Als de return tegen Olympiakos in een vol Philips Stadion was gespeeld, was het dak eraf gegaan van woede, teleurstelling en ongeloof na zo’n anticlimax.



Vechten, goed voetballen, scoren, PSV deed het allemaal op een avond die vooraf al met een verrassing begon, toen de opstelling bekend werd. Voor het vervangen van de geschorste Sangaré koos trainer Roger Schmidt niet voor een andere middenvelder of voor brute kracht, maar voor Olivier Boscagli, normaal de man die als centrale verdediger met fluwelen techniek de opbouw leidt. Een extra ‘voetballer’ dus in het middenrif. En achterin op de plek van de Fransman nu de ervaring van Nick Viergever, die vanavond zijn 83ste Europese wedstrijd speelde voor een Nederlandse club. Bijna een record voor de man die ook voor Ajax en AZ uitkwam. Alleen Danny Blind en Willy van de Kerkhof staan voorlopig nog één plekje hoger, op 84 duels.

Allebei speelden ze uitstekend, Boscagli en Viergever, in een team dat vanaf de start het initiatief greep. Er was beweging, er was een collectief idee van drukzetten en er was vooral ook de broodnodige diepte in het spel. Er was een kwartier gespeeld en Malen was al drie keer in de ruimte achter de Griekse defensie gesprint. Iets wat de spits van PSV vorige week in Piraeus nooit deed. Zo’n loopactie leidde na 11 minuten al tot de eerste grote kans. Malen legde vanaf de achterlijn terug op Zahavi. De Israeliër schoot echter nog wild over. Bovendien stond Malen buitenspel.



Maar het was duidelijk: zo moest het vaker. En zo ging het vaker. Boscagli, de uitblinker van de avond, passte makkelijk ballen door linies heen. Götze nam PSV bij de hand met zijn slimheid. Hij hield ook nog balbezit omringd door twee of drie tegenstanders. En Zahavi bleek niet aangeslagen door die eerste gemiste kans. Hij was het die PSV na 23 minuten op 1-0 bracht. Uit een corner van Thomas kopte hij raak. De treffer was bijna een kopie van vorige week. En Zahavi drukte op een pyschologisch belangrijk moment nóg een tweede keer op ‘copy paste’. Vlak voor rust krulde hij een vrije trap net zo akelig precies in de kruising als laatst in de eredivisie tegen RKC.

Vooraf was Schmidt vol vertrouwen. Hij geloofde in een stunt. En in de frisheid van spelers die hij afgelopen weekeinde in de competitie had gespaard. Deed Olympiakos dan niks terug? Jawel. Ook de Grieken waren een paar keer dicht bij een doelpunt. Hun gevaarlijkste speler was uitgerekend Bruma, de huurling van PSV. Zoals Malen zich op snelheid liet lanceren, zo deed Bruma dat ook. Na 50 minuten leidde dat tot een voorzet van de Portugees op middenvelder Camara. Die zag zichzelf al voor 2-1 zorgen, maar zijn inzet ging op de paal. Eerder ontsnapte PSV ook bij een schot van Bruma zelf dat net naast ging.



Met de veilige, maar kleine marge van 2-0 bleef in de tweede helft alles mogelijk. Op en neer golfde het spel. Rosario had zijn gebruikelijke momenten van onbegrijpelijk balverlies, er gingen ballen op de lat en op de paal, maar het leek of PSV domweg weigerde te capituleren. Tot de fatale 88ste minuut. Weg plek in de achtste finales. Hallo kater. Want het kan niet anders of deze klap werkt mentaal door. Richting zondag, als PSV Ajax ontvangt.

