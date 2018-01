Omgekeerde route: video-analist NAC vertrekt naar Manchester City

Cremers heeft een verbintenis voor onbepaalde tijd getekend bij de ongenaakbare koploper van de Premier League en wordt video-analist van het beloftenteam (EDS) van Manchester City. Dat heeft Cremers bevestigd. De vorige zomer van RKC overgenomen Roderick van Ham wordt intern doorgeschoven als zijn opvolger, daarnaast zal NAC verder op zoek gaan naar een nieuwe video-analist om met twee fulltime mensen die post die kunnen blijven bemannen.

In het spoor van toenmalig trainer Marinus Dijkhuizen, met wie hij succesvol had samengewerkt bij Excelsior en het Engelse Brentford, werd Cremers in 2016 als performancecoach toegevoegd aan de staf van NAC. Naar verluidt heeft Manchester City nu een vergoeding betaald om de videoanalist over te nemen van NAC.

Toeval

In juli 2016 zei hij het volgende over zijn werkzaamheden: „Op korte termijn krijgen we een uitschuifmast van tien meter langs het veld. Daarmee nemen we alle trainingen op. Zo analyseren wij niet alleen de wedstrijdbeelden, maar kunnen we dagelijks met de spelers aan de slag. Bij NAC werken we volgens het Expected Goals Model. Dat is een kansberekeningprogramma. Ik zal je een voorbeeld geven om het duidelijk te maken. Als een speler honderd keer vanaf veertig meter op doel schiet, is de kans één procent dat de bal erin gaat. In de gevarenzone (het strafschopgebied) is de kans op succes groter. Een team kan drie wedstrijden op rij winnen door een afstandsschot van dertig meter. Maar op de lange termijn sorteert dat geen effect. De drie goals van grote afstand zijn gebaseerd op toeval."