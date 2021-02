Onana mag ook niet trainen: ‘Gaan kijken hoe we deze situatie gaan oplossen’

,,Hoe het voor André nu verder moet qua training en contract gaan we de komende maanden allemaal bekijken", zei Edwin van der Sar vandaag. De algemeen directeur van Ajax noemt de schorsing voor Onana van twaalf maanden ‘extreem hoog’. De keeper mag twaalf maanden geen wedstrijden spelen en ook niet trainen omdat hij positief is getest op het verboden middel furosemide. ,,Hij voelde zich niet lekker en nam een pilletje voor hoofdpijn”, vertelde Van der Sar vanmiddag.



Dat gebeurde op 30 oktober tijdens een controle op sportpark De Toekomst. ,,Maar hij heeft dat pilletje uit een verkeerde strip gepakt. Hij nam een pilletje dat zijn vrouw tijdens de zwangerschap gebruikte om vocht af te laten drijven. We wisten dit al een tijdje. André heeft de afgelopen drie maanden in een rollercoaster gezeten. Maar hij heeft goed gespeeld en getraind. De UEFA gelooft ook dat hij het pilletje per ongeluk heeft genomen. Dat het niet zijn intentie was. Daarom vinden wij deze straf extreem hoog.”

Onana mocht tot de uitspraak van donderdagavond gewoon voor Ajax uitkomen van de UEFA. ,,Hij heeft de afgelopen drie maanden in een rollercoaster gezeten. Maar hij heeft goed gespeeld en getraind. Zondag tegen AZ redde hij ons nog, terwijl hij wist dat dat mogelijk zijn laatste wedstrijd was. Alle experts van de UEFA geloven ook dat hij het pilletje per ongeluk heeft genomen. Het is een menselijke fout, het was niet zijn intentie. Daarom vinden wij deze straf extreem hoog.”

Ajax heeft nu drie weken de tijd om, eventueel samen met Onana, bij het CAS beroep aan te tekenen. ,,We denken daar kans te hebben omdat de UEFA zelf al zegt dat het zijn intentie niet is geweest. Het is gewoon een domme fout. André is onze nummer 1 keeper en international van Kameroen. Hij staat hoog aangeschreven en is snel en krachtig. Hij heeft dit helemaal niet nodig”, aldus Van der Sar, die ook weet dat furosemide een middel is dat doping kan maskeren. ,,Maar hij is al zo vaak gecontroleerd en toen is dat middel nooit aangetroffen. Ik denk dat er ook een verschil is tussen teamsporters en individuele sporters. Waarom zou hij dat middel gebruiken?”

,,André is enorm teleurgesteld. Dit is een klap voor hem en de club en voor de fans. Hij is mateloos populair en een extreem goede keeper”, aldus Van der Sar die afgelopen maand niet op zoek is geweest naar een vervanger voor Onana. ,,Ajax is ook een club van kansen. Maarten Stekelenburg is een goede en ervaren keeper en Kjell Scherpen en Dominik Kotarski zijn talentvol. Maar dat we André nu gaan missen, staat buiten kijf”, stelde Van der Sar, die weet dat het contract van Onana over een kleine 1,5 jaar afloopt. ,,Naast een sportieve waarde heeft hij ook economische waarde. Hij stond er goed op bij topclubs.”

